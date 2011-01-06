В Новой Каховке церковь УПЦ МП будут строить за бюджетные деньги

В Херсонской области в 2011 году планируют достроить Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП в Новой Каховке за средства госбюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в Программе социального и экономического развития Херсонской области на 2011 год, которая утверждена облсоветом на сессии 29 декабря.

В частности, планируется, что в течении 2011 года из госбюджета на достройку собора поступит 1,54 млн. грн.

Напомним, что Кабинет министров Украины своим Постановлением № 472 от 14 июня 2010 г. решил выделить Новой Каховке из Стабилазиционного фонда государственного бюджета 2010 года 1,4 млн. грн. на достройку кафедрального Свято-Андреевского собора Новокаховской и Бериславкой епархии. Средства должны были быть выделены в виде субвенции городскому бюджету на безвозвратной основе.

Указанный православный собор сооружается на территории бывшего парка, находящегося за СШ №3 с 1998 года. При строительстве собора погиб его первый настоятель. В декабре 2009 года собор посетил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Однако, как сообщил корреспонденту УНИАН источник в Херсонской облгосадминистрации, указанное постановление КМУ вызвало поток недовольства со стороны прихожан других конфессий области. В результате, средства для достройки собора в 2010 году в Новую Каховку так и не поступили.