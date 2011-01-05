Развивая межпартийные связи, Украина постепенно входит «в политическое кровообращение Европы». Об этом Немецкой волнезаявил Павел Ковал, глава комитета Европарламента по вопросам сотрудничества с Украиной. Европарламентарий усматривает в сотрудничестве Партии регионов с европейскими социалистами, а «Батькивщины» с Европейской народной партией своеобразное сближение Киева с Брюсселем. Впрочем, это сотрудничество, по убеждению Ковала, не всегда используется с пользой для самой Украины.

«Плохо, что внутриполитическая украинская борьба была перенесена на европейскую арену. Политические партии из Украины боролись таким способом за свой имидж во внутренней политике. Но это не было хорошо для всей Украины», - говорит евродепутат, указывая на события вокруг принятия последней критической резолюции Европарламента по Украине.

Ковал отметил, что в Украине сейчас существуют серьезные проблемы с поиском компромисса во внутренней политике. Схожая ситуация складывалась и на его родине - в Польше, и польские политики пытались использовать мнение европейцев в свою пользу. Но вместе с тем, когда Польша продвигалась на пути к Евросоюзу, представители всех политических сил, находясь в Брюсселе, выступали с единой позицией. «В Украине такого общего политического интереса нет. Хорошо, что украинцы присутствуют в политической жизни Евросоюза, но плохо, что нет таких политических сил, которые смогли бы собрать всех за одним столом и договориться, о чем можно, а о чем нельзя говорить в Европарламенте в контексте долгосрочных интересов Украины», - считает Ковал.

Политик предостерег украинские политические силы от использования Европарламента в собственных интересах. Это опасно для Украины, убежден Ковал, ведь многие аргументы может быть в будущем использованы даже против европейской перспективы Украины в целом. Украиноскептиков в Брюсселе предостаточно, напомнил евродепутат.