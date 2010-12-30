Допрос Тимошенко: Генпрокуратура идет на рекорд

Допрос лидера партии "Батьківщина", бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Главном управлении Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел длится уже 6 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО пришла на допрос со своим адвокатом Богданом ФЕРЕНЦОМ.

Как сообщал УНИАН, накануне, 29 декабря, Ю.ТИМОШЕНКО заявила о незаконности процессуальных действий, которые осуществлял во время допроса следователь, из-за отсутствия ее адвоката. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в то время ее защитник находился на судебном заседании, защищая другого человека. "В любой стране может быть такое, и тогда переносят допрос и дают возможность быть с защитником. Меня сегодня лишили права быть с защитником. Я не могла выйти и не принимать участие в том абсурде, который был только что на протяжении шести часов", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО после 6-часового допроса в ГПУ 29 декабря.

Справка УНИАН. Богдан ФЕРЕНЦ с 1997 по 2003 год работал в органах прокуратуры, в частности, прокурором Тернопольской и Львовской областей. Он также работал первым заместителем генерального прокурора, а в 1997-1998 годах исполнял обязанности Генерального прокурора Украины.