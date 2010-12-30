Тимошенко обвиняет Азарова и Клюева в присвоении бюджетных средств

Лидер партии “Батьківщина”, бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет главу нынешнего правительства Николая АЗАРОВА и первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА в присвоении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию национального спортивного комплекса “Олимпийский” в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила после допроса в Генеральной прокуратуре Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что передала ГПУ заявление о завышении вдвое сметной стоимости работ по реконструкции НСК “Олимпийский”.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ей “не дали никакого ответа по всем предыдущим заявлениям, когда АЗАРОВ перечислил 150 млн. грн. на частные счета своего сына, и где АЗАРОВ перечислил деньги на счета частных компаний КЛЮЕВА и руководителя Донецкой облгосадминистрации Анатолия БЛИЗНЮКА - 320 млн. грн.”.

“Я просто не могу представить, как можно в такой сложный для государства период перечислять миллионные суммы на свои частные счета”, - добавила она.

“Это то, за что рано или поздно каждый из них будет отвечать”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что стоимость строительства киевского стадиона в объеме 4,5 млрд. грн. обоснована.

Сегодня перед допросом в Генпрокуратуре Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что намерена передать ведомству заявление о завышении стоимости реконструкции НСК “Олимпийский”.

«Как экс-премьер-министр утверждаю, зная очень хорошо объект НСК «Олимпийский», что для того, чтобы его построить, достаточно 2 млрд. грн., 4,5 млрд. грн. не нужно. Я ставлю в известность Генеральную прокуратуру, что как раз половина денег, которые сегодня выделяются на Евро-2012, идет на частные оффшорные счета, которые выводятся на Кипр и другие оффшорные зоны и, как следствие, бюджет лишается таких денег», - отметила она.