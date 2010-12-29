Прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения нардепов в ВР

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту избиения народных депутатов в сессионном зале Верховной Рады Украины 16 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю трудоспособности), добавили в ГПУ.

Уголовное дело возбуждено на основании полученных выводов судебно-медицинских экспертиз, и оно будет объединено в одно предыдущим, которое было возбуждено по ст. 355 Уголовного кодекса Украины, проинформировали в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря депутаты фракции «БЮТ-Батьківщина» блокировали роботу парламента. Вечером депутаты от Партии регионов ворвались в сессионный зал из дверей президиума, через которые заходят руководители Верховной Рады, избили депутатов от “БЮТ-Батьківщина” и оттеснили их в сессионный зал.

Пятерых “бютовцев” Владимира БОНДАРЕНКО, Евгения СУСЛОВА, Василия КРАВЧУКА, Михаила ВОЛЫНЦА и Юрия ГНАТКЕВИЧА с травмами забрала “скорая помощь”.

18 декабря В.БОНДАРЕНКО, Е.СУСЛОВ, В.КРАВЧУК, М.ВОЛЫНЕЦ и Ю.ГНАТКЕВИЧ обратились в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о привлечении к ответственности лиц, нанесших им физические повреждения во время блокирования сессионного зала Верховной Рады 16 декабря.

21 декабря прокуратура Киева по материалам доследственной проверки относительно событий 16 декабря в сессионном зале Верховной Рады возбудила уголовное дело согласно ч.2 ст.344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).