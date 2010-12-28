Под вертолетную площадку Януковича частной фирме дали 2 гектара земли

Киевсовет выделил ООО «Амадеус КО» 2,18 га земли на Парковой дороге в Печерском районе для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали сегодня на сессии Киевсовета 72 депутата горсовета.

Земельный участок состоит из двух частей – 2,07 га и 0,11 га. Эти площади переданы в долгосрочную аренду на 25 лет.

Депутаты своим решением внесли соответствующие изменения в Генплан развития города на период до 2020 года и в Программу развития зеленой зоны города до 2010 года, а именно - перевели территории в фонд земель транспорта.

Во время обсуждения этого вопроса депутат от Блока Кличко Андрей СТРАННИКОВ сказал: «Я так понимаю, это знаменитая вертолетная площадка, при помощи которой наш Президент собирается бороться с пробками».

В сессионном зале в ответ на эту реплику не прозвучало никаких возражений.

Согласно решению, сметная оценка земельного участка определена в сумме 67 млн. 536,3 тыс. грн., а арендная плата предусмотрена в размере 2 млн. 26 тыс. грн.