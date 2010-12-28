Симоненко хочет референдум о независимости Украины от МВФ

Народный депутат, лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что украинское правительство должно прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам П.СИМОНЕНКО, 2010 год показал, “насколько угрожающая сегодня ситуация в выполнении требований МВФ и всей политики, которая проводилась за последние 20 лет независимости Украины”.

“Этому нужно положить конец, и сотрудничество с МВФ должно быть, по моему мнению, приостановлено”, - сказал П.СИМОНЕНКО.

Он отметил, что целесообразно провести “референдум, чтобы народ Украины определился, согласен ли он с той зависимостью, которая создается в соответствии с требованиями МВФ, и Украина таким образом теряет политический суверенитет”.

П.СИМОНЕНКО напомнил, что “с 1 января 2012 года практически начинает действовать в полном объеме идея создания Единого экономического пространства между Российской Федерацией, Беларусью и Казахстаном”. При этом он выразил убеждение, что Украина должна присоединиться к ЕЭП, чтобы решить свои проблемы.