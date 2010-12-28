Фесенко объяснил, почему на самом деле он ушел из Института Горшенина

Владимир ФЕСЕНКО заявляет, что нигде и никогда не утверждал о фальсификациях опросов, проводимых Институтом Горшенина.

Политэксперта возмутила размещенная на сайте «Обозреватель» информация о том, что он ушел из Института Горшенина якобы по причине фальсификаций данных опросов, проводимых Институтом.

"На мой взгляд, прежде чем давать подобный материал, было бы корректно поинтересоваться и моим мнением, - сказал политолог, комментаруя сообщение. - Как мне представляется, подобная информация распространяется намеренно, либо для того, чтобы спровоцировать конфликт между мной и бывшими коллегами, либо с конкурентными или политическими целями".

Владимир ФЕСЕНКО также объяснил, что его уход связан с различиями интересов по поводу путей дальнейшего развития Института. "Вдаваться в детали считаю неэтичным, поскольку наши разногласия – это наше внутреннее дело", - подытожил эксперт.