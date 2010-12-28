Оппозиция собирает подписи за внеочередное заседание ВР

Оппозиция будет настаивать на проведении внеочередного заседания Верховной Рады до конца нынешнего года.

Об этом журналистам сообщил лидер партии «За Украину!», народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он сказал, что оппозиционные фракции парламента начали сбор подписей и собираются передать их в Верховную Раду. «Дальше уже слово за руководством Верховной Рады», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО сказал, что оппозиция ждет проведения этого заседания в ближайшие дни, до конца этого, 2010 года. «Чем быстрее оно состоится, тем большей может быть эффективность от него», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 декабря, фракция «Наша Украина - Народная самооборона» заявила, что инициирует сбор подписей народных депутатов для созыва внеочередного пленарного заседания Верховной Рады для заслушивания генерального прокурора относительно выборочного применения уголовного законодательства с целью политических преследований.

«Поводом для такого заслушивания стали последние события, в частности, задержание бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, безнаказанное избиение наших коллег в сессионном зале 16 декабря», - заявили во фракции. Фракция НУ-НС выразила надежду на поддержку этой инициативы со стороны всех депутатов Верховной Рады, которых беспокоит ситуация в Украине.