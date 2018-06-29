Провокация в центре Москвы: кому и чем угрожала украинская библиотека?

В Москве закрыли и «опечатали» единственную в России «Библиотеку украинской литературы». Подрывающий национальную безопасность ракетно-ядерной державы компромат нашли специалисты из милиции. Всего пять книг, в которых находятся признаки (так и хочется написать «призраки») разжигающие национальную рознь. И то, по словам директора библиотеки, книги подкинули во время обыска сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом Центрального административного округа Москвы.

Российские пинкертоны все сделали и провели на широкую ногу. Обыск библиотеки, обвинения в экстремизме, изъятие жестких дисков из библиотечных компьютеров и читательских билетов проходило не просто в присутствии свидетелей, но и с участием трех телевизионных камер центральных федеральных каналов. Вечером вся Россия увидит, как эти подлые украинцы, используя культурное учреждение, чуть было не устроили кровавое восстание в стране суверенной демократии.

В ходе «следственных мероприятий» борцы с экстремизмом хамили и оскорбляли сотрудников библиотеки, а директору библиотеки Натальи Шариной угрожали: «Вы усугубляете свое положение». То есть, гипотетически, директриса уже обречена на тюремные нары в тюрьме Лефортово?

Пока же она на воле. Два часа назад автор этих строк позвонил ей и спросил, можно ли прийти в библиотеку и поработать в читальном зале. На что Наталья Шарина ответила, что «библиотека не работает и до Нового года работать не будет».

Кстати, директор Украинской библиотеки в Москве – известный специалист библиотечного дела, человек энциклопедических знаний, известный в столице библиофил. Наталья Шарина долгое время работала в правительстве Москвы, определяла политику комплектования сотен библиотек столицы.

Три года назад, когда из библиотеки российские государственные патриоты выгнали ее основателей, которые бережно в течение многих десятилетий собирали книги на украинском языке, то именно Наталья Шарина была призвана изгнать национализм из московского государственного учреждения культуры.

А ведь вначале и библиотека, и все ее фонды принадлежали не государству, а украинской национальной общине. История библиотеки насчитывает более 80-ти лет. Еще в 20-х годах об украинской библиотеке много писали советские газеты. Сегодня это государственная библиотека, ее финансирует правительство Москвы.

Между прочим, в библиотечный скандал в 2007 году были вовлечены даже президенты Украины и России. Заявление, в котором было столько негативных оценок и эмоций, по уничтожению книжного, журнального и газетного фонда библиотеки сделал Виктор Ющенко. А между прочим, полемизируя с ним, президент РФ, сегодня могущественный премьер-министр Владимир Путин публично заявил, что Библиотека украинской литературы в Москве – «это образцовое культурно-просветительное учреждение».

То есть, президент считал, что библиотека украинской литературы образцовая, а через три года, библиотека стала идеологическим центром русофобии, разжигания ксенофобии и национального экстремизма.

Не знаю как кто, но когда убивали болельщика «Спартака» и избивали молодых людей с лицами кавказской национальности на Манежной площади, я лично желто-синих государственных флагов Украины не видел.

Директор Наталья Шарина рассказала, что во время первого обыска милиция предложила сотрудникам библиотеки найти на полках все книги, в которых есть слово «национализм». На мой вопрос: «Почему вы не сделаете это сами?», было сказано: «Вы хотите, чтобы мы перевернули библиотеку и все книги были на полу?»

Дело в том, что в соответствии со статьей 13 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», экстремистской литературой признана та литература, которая опубликована на официальном сайте Министерства юстиции РФ. Но, по словам Натальи Шариной, «ни одного издания, ни одной книги, входящей в этот список, у нас нет и не обнаружено».

Логику российских чиновников понять невозможно. С таким же успехом в электронном каталоге можно было набрать слово «фанатизм», «шовинизм», «гомосексуализм», «ксенофобия», и можно всю библиотеку выбросить на помойку или сжечь на костре. В крайнем случае, для ученых, студентов, аспирантов можно создать специальный фонд и книги выдавать лишь по запросу соответствующих научных учреждений.

Вряд ли из какой-либо библиотеки, которых в Москве тысячи, изымаются книги, где есть слово «национализм». Причина милицейской проверки, наверно, совсем другие, тривиальные. Шикарное помещение украинской библиотеки в Москве – это светлые читальные залы, прекрасные хранилища для книг. Библиотека расположена рядом с метро. Можно предложить версию о том, что этот лакомый кусок «квадратных метров» кого-то очень сильно заинтересовал, и начались бои за ликвидацию «идеологического центра украинского национализма» в Москве.

Очевидно, что московские власти пошли на «библиотечный скандал», только получив разрешение с самого верха. А главным идеологическим серым кардиналом в России является, как известно, «могущественный министр пропаганды», заместитель главы администрации президента РФ Владислав Сурков.

То есть Россия сознательно идет либо на обострение отношений с официальным Киевом, либо, видя, как украинская власть проглатывает, не закусывая, унижения и оскорбления национальных чувств, национального достоинства, украинской культуры решила уничтожить последние ростки украинистики в России.

Кстати, прошло лишь полтора месяца после того, как по судебному решению, была прихлопнута украинская общественная организация «Украинцы России». То есть – это не просто единичные факты дискредитации и борьбы с российскими гражданами – этническими украинцами, которых в России, по последней переписи, проживает около пяти миллионов человек, а целенаправленная стратегия российской власти.

В принципе, казалось бы, нет нужды описывать, что творится в соседнем государстве и по каким правилам живут россияне. Это их право, законное и, в принципе, «хозяин барин».

Но в нашем случае затронута честь украинского государства. Потому, что абсурдность причин, в результате которых закрыта библиотека, очевидна и не требует никаких дискуссий. Это провокация!

А далее риторический вопрос. И что же министерство иностранных дел Украины? Вновь выступит с заявлением чиновник-дипломат третьего эшелона и скажет: они (Россия) имели право! Закрывать, унижать национальное достоинство, ликвидировать, запрещать… Тоска!

Виктор Тимошенко