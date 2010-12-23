Яценюк: провластное большинство приняло полицейский бюджет

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что принятый провластным большинством государственный бюджет на 2011 год – это бюджет приблизительно для 100 тысяч граждан Украины: членов Партии регионов, высших государственных чиновников, прокуроров и высших милицейских чиновников.

Об этом он сказал сегодня на брифинге в Верховной Раде, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По словам А.Яценюка, “улучшение жизни для власти состоялось за счет 46 миллионов украинцев”.

Он отметил, что, “прежде всего, этот бюджет - бюджет новых займов для того, чтобы погашать старые кредиты, никакой реформы украинской экономики в этом бюджете не предусмотрено”.

Лидер партии «Фронт Змін» отметил, что все реформы сведены к тому, что завтра будет принят закон о повышении пенсионного возраста, и именно за счет повышения пенсионного возраста для мужчин и для женщин власть получила дополнительные средства на свои чартерные перелеты, содержание госрезиденций, Администрации Президента, на рост финансирования Генеральной прокуратуры и милиции.

“Я назвал бы этот бюджет реформистским бюджетом прокурорско-полицейского государства”, - подчеркнул А.Яценюк и отметил, что “бюджет Генеральной прокуратуры увеличен с 1 218 млн. грн. в 2010 году до 2 201 млн. грн. в 2011-м, также значительно увеличивается в следующем году бюджет Министерства внутренних дел: с 11 807 млн. грн. до 13 656 млн. грн.”.

Он заявил, что провластное большинство не приняло ни одной из нескольких сот поправок, внесенных оппозиционными депутатами. По словам А.Яценюка, “исправили только одно – исключили из госбюджета финансирование ликвидированных указом Президента министерств и ведомств”.

«Этот бюджет – ни что иное, как вытягивание последних средств из кармана украинца. Бюджет не конституционен, не экономичен, он реально добивает украинскую экономику, а в первую очередь – добивает граждан. Это - бюджет финансирования авторитарного государства», – заявил А.Яценюк.

Он сообщил, что будет настаивать на учете при последующих изменениях бюджета требований оппозиции. «Власть должна начинать реформы с себя: со своего уровня жизни и зарплат», - заметил А.Яценюк.

Он отметил, что приоритетом госбюджета-2011 является обеспечение средствами вертикали власти, силовиков и элитного отдыха чиновников. По его словам, “радикально увеличены расходы на содержание Президента и Генпрокуратуры”. Кроме того, существенно увеличены расходы на отдых, лечение и обслуживание властьимущих и есть неограниченные возможности для накопления государственного долга. По его словам, “расходы на лечение, поликлиническое обслуживание и санатории для одного депутата равняются расходам на здоровье 5 130 рядовых граждан Украины”.

“Задекларированный властью на следующий год дефицит бюджета в 3% реально будет составлять 100-150 миллиардов гривен или 9-12% ВВП, причем 40 млрд. грн. будет составлять дефицит Пенсионного фонда”, - считает лидер “Фронта Змін”.

А.Яценюк отметил, что лишь на обеспечение перевозок высших должностных лиц авиатранспортом в следующем году “выделяется 189 млн. грн., что в 30 раз больше, чем расходы на лечение онкобольных и пострадавших в результате аварии на ЧАЭС”.

По его словам, при этом сокращаются расходы на образование – с 20 млрд. грн. в этом году до 18,5 млрд. грн. следующего. “В десять раз уменьшено финансирование международных научных и научно-технических программ, в 5 раз – научных и научно-технических разработок, на 20% - стипендии и гранты на науку и технику”, - прибавил он. По словам А.Яценюка, “на 40% сокращаются расходы на издание украинских книг – из 33 млн. грн. до 20 млн. грн.”.

А.Яценюк считает, что “власть взяла курс на ликвидацию Вооруженных сил Украины, поскольку в следующем году для армии купят всего десять танков, а на ракеты, фрегаты, истребительную авиацию в государственном бюджете 2011 года предусмотрено 0 грн.”.

Лидер партии «Фронт Змін» отметил, что в следующем году возрастет и государственный долг – если на 1 января 2011 года долг страны будет составлять 1 100 долларов США на каждого гражданина Украины, то уже 31 декабря 2011 года он вырастет до 1 300 долларов США.