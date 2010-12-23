ГПУ возбудила дело еще против одного экс-чиновника Тимошенко
09:31, 23 декабря 2010Политика
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Задержали вчера
|Евгений КОРНИЙЧУК
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия).
По подозрению в совершенные указанного преступления Е.КОРНИЙЧУК был задержан в порядке, предусмотренном ст. 115 УПК Украины.
Досудебное следствие по делу продолжается.
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