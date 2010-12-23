ГПУ возбудила дело еще против одного экс-чиновника Тимошенко

09:31, 23 декабря 2010
Политика
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Задержали вчера

Евгений КОРНИЙЧУК
Генеральная прокуратура Украины 22 декабря возбудила уголовное дело в отношении первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия).

По подозрению в совершенные указанного преступления Е.КОРНИЙЧУК был задержан в порядке, предусмотренном ст. 115 УПК Украины.

Досудебное следствие по делу продолжается.

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