В Беларуси 600 участникам акции дали от 5 до 15 суток

В Минске около 600 участников несанкционированной акции оппозиции 19 декабря приговорены к административным арестам.

Как сообщил начальник минского ГУВД Леонид ФАРМАГЕЙ, задержанные осуждены на сроки от 5 до 15 суток. Многие, в частности несовершеннолетние, отпущены на свободу, передает Радио «Свобода».

Тем временем задержанный во время беспорядков в Минске журналист петербургского издания "Мой район" Александр АСТАФЬЕВ объявил голодовку и требует встречи с представителями посольства России.

По информации российских СМИ, А.АСТАФЬЕВА вместе с другими журналистами избил белорусский ОМОН. Россиянин также приговорен к 15 суткам ареста и находится в приемнике-распределителе. Белорусские власти эту информацию опровергают.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Беларуси после проведения президентских выборов полиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, в том числе 7 оппозиционных кандидатов в Президенты, трое из которых - Владимир НЕКЛЯЕВ, Николай СТАТКЕВИЧ, Виталий РИМАШЕВСКИЙ – были перед тем избитые силами правопорядка.

Кроме того, 19-20 декабря были задержаны 18 журналистов.

По данным ЦИК Беларуси, действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО лидирует на выборах главы государства после подсчета 100% бюллетеней.

При этом, по данным ЦИК Беларуси, около 20% избирателей проголосовали досрочно. Кандидаты в Президенты Андрей САННИКОВ и Владимир НЕКЛЯЕВ заявили, что досрочное голосование является одним из механизмов фальсификации результатов выборов, поскольку власть с помощью административного ресурса заставляла трудовые коллективы и студентов принимать участие в досрочном голосовании.