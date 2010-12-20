Тимошенко считает, что если Янукович расправится с ней, ему же хуже будет

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины на допрос.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам возле здания управления ГПУ, что пришла на допрос с адвокатами. «Я пришла с адвокатами. Я готова принимать все их пустые бумажки. Я буду абсолютно четко и публично себя защищать», - сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов о ее возможном аресте, лидер партии «Батькивщина» ответила: «Власти сегодня у ЯНУКОВИЧА достаточно, чтобы как угодно расправиться со своим главным оппонентом. Но это ему не поможет. Ему будет еще хуже, если он пойдет на этот шаг».

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз отметила, что честно, в интересах страны работала в должности премьер-министра. «Поэтому я хочу, чтобы все расследования были публичными, чтобы все расследования в судах также были публичными», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2010 года Генеральная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных в рамках Киотского протокола.

Как заявили в БЮТ, исчерпывающий ответ относительно экологических средств Ю.ТИМОШЕНКО дала еще 2 декабря во время трехчасового допроса в качестве свидетеля: "Я объяснила следователям, что деньги, полученные от реализации Киотского протокола: это достаточно большие деньги – 320 миллионов евро, не израсходованы никуда. Я показала следователям, что они на специальных счетах Министерства охраны окружающей среды, и что в любой момент, когда новое правительство пройдет все без исключения процедуры, которые дадут возможность эти деньги потратить на экологические программы, они могут быть потрачены".

Сегодня, 20 декабря, Ю.ТИМОШЕНКО также вызывали на допрос в ГПУ.