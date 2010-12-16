Суд отказался закрывать дело Лозинского «за отсутствием состава преступления»

Днепровский районный суд Киева 23 декабря начнет рассматривать по существу уголовное дело по обвинению бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО в убийстве жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олийныка.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня огласила председательствующая на судебном процессе судья Нелли ЛАСТОВКА.

Также суд будет определять степень вины бывшего прокурора Голованевского района Евгения ГОРБЕНКО, бывшего начальника райотдела милиции этого же района Михаила КОВАЛЬСКОГО и егеря Василия ПЕРЕПЕЛИЦЫ.

Как отмечается в решении, «суд считает необходимым назначить дело к судебному разбирательству. Оснований для закрытия производства в отношении В.ЛОЗИНСКОГО, Е.ГОРБЕНКО, М.КОВАЛЬСКОГО, В.ПЕРЕПИЛИЦЫ за отсутствием в их действиях состава преступления суд не видит».

Рассмотрев материалы дела и заслушав объяснения сторон – участниц судебного процесса, суд не нашел оснований для остановки производства или направления дела на дополнительное расследование.

Также суд не видит существенных нарушений Уголовно-процессуального кодекса Украины следователями Генеральной прокуратуры Украины, которые могли помешать судебному разбирательству дела.

В то же время, суд не имеет оснований удовлетворить ходатайства арестованных В.ЛОЗИНСЕГО и В.ПЕРЕПЕЛИЦЫ на изменение для них меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Кроме того, суд не принимает во внимание преждевременные заявления Е.ГОРБЕНКО относительно действий следователей и неполноты досудебного следствия, поскольку эти моменты будут выясняться во время судебных слушаний.

Суд решил, что не подлежит удовлетворению ходатайство адвоката В.ЛОЗИНСКОГО Анатолия ГРИЦЮКА о слушании дела в закрытом режиме.

Таким образом, первое судебное разбирательство этого дела по существу должно начаться в 12.00 23 декабря.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык, 1954 года рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 статьи 121 (преднамеренно тяжкое телесное повреждение, осуществленное способом, который носит характер особого мучения, или осуществленное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатского иммунитета, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

3 марта Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.

14 декабря Днепровский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела.