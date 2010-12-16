Лидер фракции БЮТ рассказал, то они с «большевиками» услышали друг друга

В 15.00 в Верховной Раде опять начнется Согласительный совет лидеров фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции "БЮТ-Батьківщина" Иван КИРИЛЕНКО.

«В 15 часов опять соберемся у ЛИТВИНА, и какое-то решение будет приниматься», - отметил он.

На вопрос журналистов, состоится ли вечернее заседание парламента, И.КИРИЛЕНКО сказал: «В Раде каждую минуту меняются события, мы уже один раз собрались, и мы услышали ту сторону, а она услышала нас».

При этом он отметил, что соответствующее решение будет приниматься после Согласительного совета.

Как сообщал УНИАН, утреннее заседание Верховной Рады Украины сегодня не состоялось из-за блокирования народными депутатами из фракции "БЮТ-Батьківщина" трибуны и президиума. Они требуют прекратить уголовное преследование лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО и ее заместителя Александра ТУРЧИНОВА.

Утром председатель ВР Владимир ЛИТВИН проводил Согласительный совет с руководителями фракций с целью поиска путей для разблокирования работы парламента.