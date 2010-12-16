Круглый стол: «Диалог между властью и конфессиями в контексте европейской системы ценностей»

В понедельник, 20 декабря, в Киеве Фонд Конрада Аденауэра, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций и Институт Религиозной Свободы будут проводить круглый стол на тему: «Диалог между властью и конфессиями в контексте европейской системы ценностей».

Как сообщили УНИАН в Представительстве Фонда Конрада Аденауэра в Украине, мероприятие состоится в зале презентаций «Украинского дома» (5-й этаж). Начало регистрации - в 8.30, начало мероприятия - в 9.15.

В работе круглого стола примут участие представители разных религиозных конфессий Украины, должностные лица Администрации Президента Украины, Кабинета министров Украины, Верховной Рады Украины, представители общественных организаций, молодые политики и научные работники.

Со вступительными докладами на мероприятии выступят (в хронологическом порядке): руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ, заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН, представитель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, ответственный за внешние связи Римско-католической церкви Украины Маркиян ТРОФИМЬЯК, Верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Любомир (ГУЗАР), архиепископ Белоцерковский и Богуславский, управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) МИТРОФАН, епископ Васильковский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Евстратий (ЗАРЯ).

Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине приглашает всех желающих принять участие в круглом столе.

Регистрация проводиться до 12.00 17 декабря по телефону: +38 044 496-36-08 или еmail: e.bogodistov@adenauer.kiev.ua, координатор проектов представительства Евгений БОГОДИСТОВ.