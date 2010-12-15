Муж Тимошенко - в реанимации
12:00, 15 декабря 2010Политика
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Источники УП не называют диагноз
|Александр Тимошенко
Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники.
По словам собеседника, Александр Тимошенко находится в одной из больниц Киева.
Источники не могут назвать его точный диагноз, но сообщают, что он связан с тромбами.
По словам собеседника, в среду утром Тимошенко была рядом с мужем.
Как известно, на 14:00 Тимошенко вызывается в Генпрокуратуру.
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