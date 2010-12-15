Муж Тимошенко - в реанимации

Муж Юлии Тимошенко Александр попал в реанимацию.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники.

По словам собеседника, Александр Тимошенко находится в одной из больниц Киева.

Источники не могут назвать его точный диагноз, но сообщают, что он связан с тромбами.

По словам собеседника, в среду утром Тимошенко была рядом с мужем.

Как известно, на 14:00 Тимошенко вызывается в Генпрокуратуру.