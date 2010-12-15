Фракция БЮТ-Батькивщина выгнала одного нардепа

В Верховной Раде официально объявлено об исключении народного депутата Валерия ШАМАНОВА из депутатской фракции «БЮТ-Батькивщина».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН отметил, что соответствующее решение было принято на заседании фракции.

Как сообщал УНИАН, народный депутат В.ШАМАНОВ исключен из состава «БЮТ-Батькивщина» за то, что проголосовал за проект бюджета, который фракция назвала коррупционным.