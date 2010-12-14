ВР дала согласие на увольнение Костусева

Верховная Рада Украины дала согласие на увольнение Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Алексея КОСТУСЕВА с должности председателя Антимонопольного комитета.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 301 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, А.КОСТУСЕВ был избран мэром Одессы, и он принял решение уйти с должности председателя комитета.

Президент ранее предложил парламенту дать согласие на назначение Василия ЦУШКО председателем Антимонопольного комитета Украины.