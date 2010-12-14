ВР дала согласие на увольнение Костусева
16:26, 14 декабря 2010Политика
1656
Преемником станет Цушко?
|Алексей КОСТУСЕВ
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 301 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Как сообщал УНИАН, А.КОСТУСЕВ был избран мэром Одессы, и он принял решение уйти с должности председателя комитета.
Президент ранее предложил парламенту дать согласие на назначение Василия ЦУШКО председателем Антимонопольного комитета Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter