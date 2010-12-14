Литвин - нардепам: мы должны терпеть

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призвал народных депутатов конструктивно поработать над подготовкой проекта государственного бюджета на 2011 год ко второму чтению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании парламента.

«Бюджет непростой и даже, можно сказать, чрезвычайно сложный. Впрочем, как и все предыдущие бюджеты», - заметил В.ЛИТВИН.

По его словам, «нам нужно демонстрировать не борьбу с мельницами, а иметь реалистический подход, чтобы доработать в необходимом плане проект бюджета для того, чтобы он заложил качественный фундамент для следующего периода развития Украины». «Нам нужно вытерпеть, но мы должны терпеть все вместе», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что парламент будет рассматривать изменения в пенсионное законодательство, в которых речь будет идти об упорядочении пенсий, а также сегодня рассмотрит вопрос о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

В.ЛИТВИН призвал Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета вместе с правительством «внимательно подойти к подготовке законопроекта (о госбюджете-2011) ко второму чтению», в частности, относительно финансирования сфер образования, культуры, здравоохранения, а также социальных выплат детям войны, ветеранам и чернобыльцам. В то же время он отметил, что из проекта бюджета необходимо «убрать все то, что противоречит Бюджетному кодексу и Конституции Украины».

В.ЛИТВИН отметил, что народные депутаты должны продемонстрировать «общую волю на то, чтобы улучшить бюджет, а не пытаться его раскритиковать и завалить». «Нам нужен конструктивизм. Идет борьба не за бюджет, а идет борьба за власть и против власти. Это нормальный политический процесс», - сказал спикер. В то же время он отметил, что в такой ситуации «нужно найти разумные позиции».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 декабря, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

За такое решение проголосовали 275 из 425 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Голосовали «за» депутаты из фракций Партии регионов, Блока Литвина и КПУ, а также один депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» и 19 - от блока «Наша Украина – Народная самооборона».