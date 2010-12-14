Финансирование санаториев и курортов ДУСи увеличивают на 34 миллиона

Народный депутат Украины Сергей ШЕВЧУК (фракция «БЮТ-Батькивщина») заявляет, что существенно увеличено финансирование санаторно-курортных комплексов Верховной Рады и Государственного управления делами.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на заседании парламента, обращаясь к министру финансов Федору ЯРОШЕНКО во время рассмотрения проекта бюджета на 2011 год, С.ШЕВЧУК сказал, что «на финансирование санаторно-курортного комплекса Управления делами ВР выделено на 12 млн. грн. больше, чем в прошлом году», и это в то время, когда «депутаты в подавляющем большинстве не пользуются этими комплексами».

Он также отметил, что в проекте бюджета запланировано увеличить на 34 млн. грн. финансирования санаторно-курортных заведений ГУД.

По его словам, «вы довели эту цифру до рекордной – 131 млн. грн.».

Как подчеркнул С.ШЕВЧУК, получается, что в Украине «кризис для людей, а для власти уже коммунизм наступил, очевидно».

В ответ министра финансов Ф.ЯРОШЕНКО предложил: «Если хотите, чтобы расходы ВР еще были снижены, то вносите предложения».

При этом председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН добавил, что депутаты могут обратиться с предложениями, и тогда «мы продадим или передадим государству, и не будет обвинений по этому поводу».