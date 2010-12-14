Янукович зажег поминальную свечу в Чернобыльской церкви
10:18, 14 декабря 2010Политика
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14 декабря - памятная дата
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в чествовании участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЯНУКОВИЧ возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве.
В память о погибших во время ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Президент зажег поминальную свечу в храме Входа Господнего в Иерусалим (Чернобыльская церковь).
Справка УНИАН. Ежегодно 14 декабря в Украине чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Указ об учреждении этой памятной даты Президент подписал 10 ноября 2006 года.
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