Движение "Общее дело": Налоговый кодекс принят незаконно

Общественное движение "Общее дело" обратилось с исковым заявлением в Высший административный суд Украины по поводу незаконного принятия Верховной Радой Налогового кодекса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе общественного движения "Общее дело".

"Мы никогда не согласимся с тем, что несколько десятков марионеток с депутатскими значками, которых журналисты метко назвали "кнопкодавами", могут принимать судьбоносные для страны решения. Есть документально зафиксированный факт: 18 ноября, когда проект Налогового кодекса принимался во втором чтении и в целом, а также 2 декабря, когда этот акт голосовался в новой редакции с учетом предложений Президента, в сессионном зале не присутствовали, соответственно, 268 и 269 народных депутатов, как это отобразила электронная система голосования", - сказал медиа-координатор "Общего дела" Игорь ПИЛИПЧУК.

Активист движения напомнил, что те депутаты, которые непосредственно принимали участие в принятии решений, и которых насчитывалось меньше 100 человек, массово голосовали карточками своих отсутствующих коллег. "Подобные действия являются грубым нарушением частей 2, 3 статьи 84 Конституции Украины и части 3 статьи 47 Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины", которые обязывают народных депутатов голосовать на заседаниях Верховной Рады лично. Следовательно, оба решения приняты незаконным способом, и поэтому введение Налогового кодекса является неправомерным", - подчеркнул он.

И.ПИЛИПЧУК также сообщил, что общественное движение "Общее дело" разместило на своем сайте типовой образец искового заявления в Высший административный суд Украины с просьбой признать противоправными действия Верховной Рады во время голосования по вопросу Налогового кодекса 18 ноября и 2 декабря. "Общее дело" призывает граждан массово обращаться с подобными исками в указанный судебный орган.

"Наша позиция была и остается неизменной: Налоговый кодекс был принят противоправным способом, и поэтому является полностью нелегитимным документом. Выполнять его нормы нет никаких оснований. Вступление его в действие должно быть остановлено", - заявил И.ПИЛИПЧУК.