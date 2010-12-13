В ПР нацелились провести все непопулярные реформы за полгода

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что до июля 2011 года можно провести всю «непопулярную часть реформ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам А.ЕФРЕМОВА, «идеальный вариант пройти непопулярную часть реформ - до июля следующего года».

При этом он добавил, что в течение второго полугодия 2011 года в бюджет могут быть поступления, которые «позволят уже в 2012 году выйти на совершенно другой по своему качественному уровню государственный бюджет».