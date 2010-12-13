Более пяти миллионов паломников прибыли в Мехико

Более пяти миллионов паломников со всех штатов Мексики прибыли в Мехико, чтобы посетить храм Марии-де-Гваделупа.

Как передает РИА Новости со ссылкой на министерство общественной безопасности мексиканской столицы, наплыв верующих так велик, что пришлось ограничить их доступ к храму и ввести дополнительные маршруты подхода к священному для мексиканцев месту.

Для обеспечения безопасности паломников привлечены более 800 полицейских дорожной полиции.

Согласно мексиканскому преданию, Гваделупская Дева явилась простому индейцу в 1531 году на холме Тепиак, спустя 10 лет после того, как столица ацтеков Теночтитлан пала перед силами испанского конкистадора Кортеса.

Когда индеец Хуан Диего рассказал о видении испанским священникам, они высмеяли его, заявив, что мать Иисуса "не может явиться какому-то там индейцу". Испанцы считали, что у индейцев не было души и их можно убивать, не опасаясь за состояние своей.

Тогда Хуан Диего вернулся на холм, чтобы попросить помощи у Девы Марии. Та сказала ему на науатле, языке индейцев, чтобы он сорвал розы с ближайшего куста и спрятал их под своей накидкой. Хуан Диего так и сделал. Когда он пришел домой и развернул накидку, на ней проявился чудесный образ Гваделупской Девы, окруженный сияющей солнечной короной.

Хуан Диего отнес накидку архиепископу Мексики, и после этого чудо было признано. Вместе с признанием чуда испанцы признали наличие души и у индейцев, а на месте явления Девы было решено построить собор.

Храм был построен точно на том святом месте, где Дева Мария явилась крестьянину в первый раз. Здесь же хранится плащ с ее ликом, который производит настолько сильное впечатление, что способствовал обращению в христианство более восьми миллионов индейцев.

Несмотря на прошедшие века, на плаще нет следов обветшания. Это привлекло внимание ученых, которые в 2001 году провели исследования.

Результаты были ошеломляющими.

Цифровая обработка отсканированного лика показала, что в глазах Девы Марии запечатлены очертания тринадцати фигур. Одно и то же изображение присутствует в обоих глазах, но с разного ракурса точно так же, как в человеческих глазах, отражается то, что происходит перед человеком.

Ученые так и не смогли дать ответ на происхождение материала, которое использовалось для создания магического изображения.

Мексиканцы глубоко верят в то, что у Девы Марии Гваделупы можно просить все, что угодно, и она поможет. Поэтому ежегодно, в декабре, миллионы паломников устремляются в мексиканскую столицу. Многие из них идут сюда пешком сотни километров, при этом последние 100 метров они должны пройти с молитвой на коленях.