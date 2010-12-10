Тимошенко советует Януковичу почитать книгу "Нечестивец, или Праздник козла"

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко считает, что сейчас в стране не то время, чтобы можно было спокойно уединиться с книгой или просмотреть, не отвлекаясь, 7-8 серий “Доктора Хауса”.

Об этом она заявила в интервью журнала «Корреспондент» № 47(435) от 10 декабря 2010 года.

«Но все же сейчас я читаю книгу Марио Варгаса ЛЬОСЫ (ему, кстати, в этом году дали Нобелевскую премию) о диктаторе Доминиканской Республики Рафаэле Трухильо и о том, как диктаторы внезапно утрачивают власть, находясь в зените славы и могущества. Книга называется «Нечестивец, или Праздник козла». Очень советую ЯНУКОВИЧУ обязательно ее почитать», - сказал Ю.ТИМОШЕНКО.