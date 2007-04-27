Янукович предлагает Ющенко одновременно провести выборы Президента и парламента

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает Президента Виктора ЮЩЕНКО для урегулирования политического кризиса одновременно провести досрочные президентские и парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на митинге сторонников коалиции.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Президент неоднократно подчеркивал, что украинский политикум “должен пройти через чистилище украинского народа”. По его словам, в таком случае, “было бы честно”, если бы через это чистилище прошел и сам В.Ющенко. "Тогда это будет честно. Тогда это чистилище будет для всех политиков”, - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что одновременные выборы Президента и Верховной Рады стали бы компромиссным решением. “Пусть Президент предпримет смелый шаг, если он уважает свое государство и украинский народ. Это будет тогда честный и достойный поступок Президента. И это будет честный компромисс”, - считает глава правительства.

При этом он отметил, что Президент должен в любом случае относительно все свои указы относительно досрочного прекращения полномочий парламента. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Президент подписал новый Указ под давлением оппозиции. “В очередной раз Президент ЮЩЕНКО пошел в оппозиции на поводу”, - сказал он. По словам В.ЯНУКОВИЧА, появление второго Указа Президента о роспуске ВР фактически перечеркнуло все договоренности между сторонами конфликта, которые были достигнуты в последнее время. Кроме того, считает премьер-министр, Президенту не хватило выдержки дождаться, пока рабочая группа, в которую входили представители всех политических сил ВР, наработает варианты выхода из политического кризиса.