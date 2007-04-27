Третьяков: лично я перевел 3 миллиона на счет Нашей Украины

Член президиума партии “Наша Украина” Александр Третьяков считает “повторный” указ президента Ющенко о роспуске парламента - "мудрым решением". Об этом он сказал в интервью Газете по-киевски.

Очищение списка Нашей Украины, к которому призвал Виктор Ющенко, по мнению Третьякова, означает, что «в списке не должно оказаться какого-нибудь Кинаха». «А если вы спрашиваете о «любых друзях» – то президент никогда не говорил о том, чтобы их не было», - добавил политик, которого журналисты относят именно к этой категории.

В то, что всех «болельщиков» Партии регионов можно содержать на 150 тысяч в день, Третьяков не верит: «Я хорошо в школе учился и могу посчитать, что если разделить 150 тысяч гривен на заявленные 30 тысяч людей – выходит, на одного человека в сутки 5 гривен? Это невозможно».

Объединенная оппозиция на своих сторонников и митинги тратит значительно больше, сказал Третьяков: «Естественно, если стоит скорая помощь «Борис» – за это платятся деньги. Сцена и монитор – также платные услуги».

Сегодня он – снова один из спонсоров Майдана. «Могу сказать о себе. Я перевел на прошлой неделе 3 млн гривен на счет партии».