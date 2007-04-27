Трое депутатов из БЮТ просят Тимошенко не уподобляться Кучме

Народные депутаты Украины V созыва, члены фракции БЮТ Дмитрий ВЫДРИН, Сергей ПОТИМКОВ и Владимир КУРЕННОЙ заявляют о неприемлемости методов, которыми Блок Юлии Тимошенко ведет в последнее время борьбу со своими политическими оппонентами.

Об этом идет речь в Открытом письме этих депутатов лидерам БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, Богдану ГУБСЬКОМУ, Александру ТУРЧИНОВУ, Николаю ТОМЕНКО, Андрею ШЕВЧЕНКО.

В частности, по словам авторов письма, “сразу после того, как лидер Партии свободных демократов Михаил БРОДСКИЙ публично заявил о попытке Юлии ТИМОШЕНКО дискредитировать Конституционный Суд, в сети интернет появилось немало заказных публикаций, цель которых в какой-либо способ опорочить БРОДСКОГО”.

Между тем, отмечают трое депутатов БЮТ, “в статьях не ведется профессиональной дискуссии о сказанном Михаилом БРОДСКИМ, «авторы» свели «полемику» к примитивному выливанию грязи”.

“И у нас, к сожалению, есть немало оснований считать, что заказчиком данной публикации является один из лидеров БЮТ, который любит прибегать к грязным информационным технологиям”, говорится в письме.

“Мы допускаем, - отмечают авторы письма, - что Юлия ТИМОШЕНКО и ее ближайшие соратники могут не разделять значительную часть сказанного БРОДСКИМ”. Однако они обращают внимание, что “все свои заявления М.БРОДСКИЙ делает публично, не прибегая к личным обидам”. “БРОДСКИЙ действительно эмоциональный политик, но он всегда действует открыто. В отличие от окружения Юлии ТИМОШЕНКО, которое привыкло к закулисным методам борьбы”, добавили депутаты.

“Лидеры БЮТ свободны в своем праве оппонировать какому-либо политику, в том числе и Михаилу БРОДСКОМУ. Но демократическая политическая сила, которой считает себя Блок Тимошенко, должна делать это в публичной плоскости - на дебатах, пресс-конференциях, круглых столах, в прямых эфирах, как это происходит во всем цивилизованном мире”, отмечается в письме.

“Ей не подобает уподобляться Леониду КУЧМЕ, который также любил избегать публичных дискуссий, вместо этого обливал оппонентов «компроматом» чужими руками, в том числе - и руками журналистов, которые писали заказные публикации”, отмечают Д.ВЫДРИН, С.ПОТИМКОВ и В.КУРЕННОЙ.

По их мнению, “и внутри самой фракции БЮТ назрела острая необходимость публичных и открытых дискуссий, но, к сожалению, приходится констатировать, что Блок Тимошенко к ним пока еще не готов”.

“Мы, народные депутаты Украины, обращаемся к вам с призывом достойно держать демократическую марку БЮТ, не компрометируя политическую силу, которую поддерживают миллионы избирателей”, идет речь в Открытом письме депутатов. В то же время авторы письма отмечают, что целью этого обращения является не “защита Михаила БРОДСКОГО, а отстаивание цивилизованных, демократических методов ведения полемики с оппонентами”.