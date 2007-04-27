Ющенко объяснил, почему Пискун

Восстановление Святослава ПИСКУНА в должности Генерального прокурора Украины продиктовано в первую очередь желанием Президента видеть Генеральную прокуратуру действенной в нынешних сложных условиях.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил в интервью журналистам в Варшаве.

«Я хочу, чтобы Генпрокуратура работала как часы. Но для этого нужно дать один ответ – кадровый. Это ключевой момент», – сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, в настоящее время стало очевидно, что определенные силы хотят, чтобы Генпрокуратура превратилась в недееспособную инстанцию, каковой, например, уже стала Центральная избирательная комиссия. «Поэтому я принял решение, которое не является простым для меня», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что решение о восстановлении С.ПИСКУНА в должности Генпрокурора вынес суд первой инстанции и что предыдущее аналогичное решение было опротестовано главой государства в апелляционном суде. По словам В.ЮЩЕНКО, он не сомневался, что смог бы подобным образом опротестовать и решение Шевченковского суда Киева. Однако в таком случае на судебную волокиту ушло бы слишком много времени.

По убеждению Президента, принятое им решение будет способствовать эффективной и конструктивной работе Генеральной прокуратуры. «Мы можем тратить попусту время и создавать обстоятельства для деструктивной работы Генпрокуратуры – а она уже в таком состоянии – кто-то в больнице, кто-то стал на политическую позицию. Или же мы договариваемся, что эти проблемы обрезаем и принимаем решение, которое сегодня дает четкий расклад и четкий формат законодательной деятельности Генеральной прокуратуры», – сказал В. ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2007 г. Президент Украины восстановил С.ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины. По сообщению пресс-службы Президента, В.ЮЩЕНКО восстановил С.ПИСКУНА в должности генпрокурора во исполнение решения Шевченковского районного суда города Киева.