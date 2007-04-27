КПУ: на праздники оппозиция будет штурмовать Верховную Раду

Коммунистическая партия Украины заявляет о намерениях сторонников Президента Виктор ЮЩЕНКО захватить во время выходных здание Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая сегодня с трибуны парламента, сообщил народный депутат от КПУ Петр ЦИБЕНКО.

По его словам, сейчас готовится к реализации силовой сценарий развития событий. «Вашингтонский отдел кадров дал на это добро», - сказал П.ЦИБЕНКО.

Он объяснил, что этот сценарий заключается в том, чтобы в майские выходные дни захватить Верховную Раду и не допустить туда народных депутатов. При этом коммунист отметил, что для реализации такого сценария есть разрешение на любые средства. «Делайте с ними (народными депутатами – УНИАН) все, что хотите, все будет оправдано», - сказал П.ЦИБЕНКО.

Он считает, что именно для этого Президенту В.ЮЩЕНКО был необходим новый генеральный прокурор.

Учитывая все это, П.ЦИБЕНКО в который раз призвал Верховную Раду немедленно начать процедуру импичмента Президента, обратиться к европейским институтам по поводу этой ситуации, и, кроме того, отменить все командировки народных депутатов и в течение будущих выходных дней работать в обычном режиме.

Позже лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, выступая с трибуны парламента, отметил, что продолжением силового сценария захвата власти будет попытка устранить Кабмин на основании его отказа финансировать досрочные парламентские выборы. После этого, по словам П.СИМОНЕНКО, политические силы, которые поддерживают Президента В.ЮЩЕНКО, рассчитывают фальсифицировать парламентские выборы, что позволит им окончательно узурпировать власть.

В связи с этим П.СИМОНЕНКО призвал 1 мая провести мероприятия консолидации политических сил, которые поддерживают коалицию, организовать во всех областных центрах региональные площади, на которых начать сбор подписей о недоверии Президенту.