Кого будет преследовать Пискун

Святослав ПИСКУН обещает в должности генерального прокурора Украины выполнять все законы. Об этом он заявил в интервью «5-му каналу».

«Я могу сказать одно, что буду работать по законам Украины», - сказал С.ПИСКУН.

В частности, генпрокурор подчеркнул, что указы Президента Украины должны выполняться, но правовую оценку нормативно-правовым актам главы государства дает КС. «Сегодня это не подпадает под юрисдикцию Генеральной прокуратуры – давать оценку указам Президента. Мы обеспечиваем надзор за их выполнением», - добавил С.ПИСКУН.

Вместе с тем, С.ПИСКУН не уточнил, намерена ли Генпрокуратура возбудить уголовные дела против председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА за невыполнение указов о досрочных парламентских выборах. «Я не могу сразу давать оценки, кого я буду преследовать и за что я буду преследовать. Я не готов сегодня давать обещания кому-нибудь, что буду заводить уголовные дела. Я не исключаю ничего, что может касаться нарушений закона», - подчеркнул генпрокурор.