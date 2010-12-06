Круглый стол «Что выгоднее Украине - зона свободной торговли с ЕС или РФ?»

В среду, 8 декабря, в 11.00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Что выгоднее Украине - зона свободной торговли с ЕС или РФ?».

Организатор круглого стола - Институт Горшенина.

В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы: оценка экономических перспектив ЗСТ с ЕС и РФ; анализ юридических аспектов создания Украиной ЗСТ с ЕС и присоединения к Таможенному союзу РФ-Казахстан-Беларусь с точки зрения международного права; многовекторность внешней политики Украины; отношения Украины с Евросоюзом и Россией - что дальше?.

Участие в круглом столе примут: директор Киевского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ, специалист по вопросам торговли Представительства ЕС в Украине Олег МИРОШНИЧЕНКО, cоветник, руководитель группы экономической политики Посольства Российской Федерации в Украине Алексей УРИН, 1-й секретарь Посольства Республики Беларусь в Украине Ольга ФИЛИМОНЧИК, юрист, эксперт по вопросам международной торговли Сергей КОЗЬЯКОВ, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам сотрудничества со странами СНГ Комитета ВР по иностранным делам Алексей ЛОГВИНЕНКО, эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр ПАЛИЙ.

Аккредитация представителей СМИ осуществляется по телефонам: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.

Адрес Института Горшенина: Киев, ул.Чапаева, 4, оф.14 (3 этаж).