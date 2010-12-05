В Тернополе будет муниципальная милиция

В Тернополе будет создана муниципальная милиция.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, решение о создании Управления муниципальной милиции было принято вчера во время сессии.

Кроме этого, с целью усовершенствования работы исполнительных органов Тернопольского городского совета, структуризации функциональных направлений деятельности, обеспечения эффективной работы, в составе исполнительных органов Тернопольского городского совета создано Управление стратегического развития города, патронатный отдел, отдел мобилизационной работы, отдел реформирования жилищно-коммунального хозяйства и отдел автоматизированных систем управления. Абсолютно новыми в структуре исполнительных органов городского совета стали Управление стратегического развития города и Управление муниципальной милиции.

Согласно принятому решению, общая численность аппарата совета и его исполнительных органов будет составлять 354 человека.

Также во время сегодняшней сессии был сформирован состав постоянных комиссий. 9 из 11 комиссий возглавили представители ВО «Свобода», еще 2 – представители «Нашей Украины» и УНП.

Как сообщал УНИАН, Тернопольский городской совет насчитывает 60 депутатов. У ВО «Свобода» - 31 депутат, Партии регионов - 11, «Нашей Украины» - 5, «Фронта Змін» - 3, «Батьківщини», «За Украину», Украинской партии, Украинской народной партии – по 2, «Гражданской позиции», Всеукраинской партии детей войны – по 1.

Мэром города стал представитель ВО «Свобода» Сергей НАДАЛ.