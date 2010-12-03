В Донецком горсовете созданы две фракции :)

В Донецком городском совете пока созданы две депутатские фракции - Партии регионов и «Сильной Украины».

Об этом сообщил сегодня на втором пленарном заседании первой сессии городского совета VI созыва Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, в депутатскую фракцию Партии регионов вошло 85 депутатов, во фракцию «Сильная Украина» - два депутата, коммунисты же пока фракцию не образовали.

Мэр объяснил, что секретарь Донецкого горкома Компартии находится в отпуске, поэтому, «наверное, только из-за этого» не была сформирована депутатская фракция КПУ в Донецком горсовете. «Это произойдет в ближайшее время - это просто формальность», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО по поводу создания фракции коммунистов в городском депутатском корпусе.

Кроме того, на сегодняшнем пленарном заседании первой сессии городского совета были утверждены 12 депутатских комиссий, в которых депутаты были распределены относительно равномерно, отметил мэр.

«Мы всех (депутатов) удовлетворили и убедили в том, что важны все 12 комиссий, которые утвердил и образовал горсовет. И у нас во всех комиссиях, за исключением земельной комиссии и комиссии по планированию городских территорий, где на 2 человека больше, в среднем по 8 человек», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, всего из 90 депутатов нового состав Донецкого городского совета, Партию регионов представляют 85 человек, партию «Сильная Украина» - 2 человека и Коммунистическую партию Украины – 3 человека.