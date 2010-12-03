Литвин считает, что с 25 декабря политикам стоит сдерживаться

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что бюджет будет рассматриваться в парламенте 16-17 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью телеканалу «Рада».

По его словам, если 14 декабря правительство представит в Верховной Раде Украины проект бюджета на 2011 год, «тогда, скажем, 16-17 мы должны выйти на принятие его в первом чтении». Он отметил, что необходимо будет сокращать процедуру для рассмотрения его во втором чтении. В.ЛИТВИН подчеркнул, что максимальный срок для принятия бюджета – 24 декабря, потому что «иначе придется продолжать заседание вплоть до Новогодних праздников (парламент в сессионном режиме будет работать до 24 декабря – УНИАН)».

В.ЛИТВИН отметил, что «с 25 декабря украинским политикам следовало бы сдерживаться и не втягивать людей и общество в разборки».