Королевская: в Налоговом кодексе остались одиозные нормы

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что за 10 лет существования единый налог и упрощенная система налогообложения доказали свою эффективность в современных условиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом она заявила, комментируя голосование в парламенте по предложениям Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к Налоговому кодексу в связи с наложенным вето.

«В современных условиях упрощенная система налогообложения, единый налог являются наиболее адекватной формой организации малого бизнеса и положительно воспринимаются в обществе. Кроме того, фиксированные платежи в бюджет являются заслоном на пути коррупции, так как не оставляют места для фантазий чиновников из налоговой», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета также считает сохранение упрощенной системы налогообложения в нынешнем виде «маленькой победой» предпринимателей и тех, кто их поддерживает.

«Намерение правительства фактически уничтожить упрощенную систему налогообложения вынудили представителей малого бизнеса выйти на Майдан Независимости в Киеве и на десятки майданов по всей стране. Волна протестов докатилась до Администрации Президента и вынудила главу государства наложить вето на бездарно составленный Налоговый кодекс. Майдан показал, что люди умеют говорить четкое «НЕТ» произволу чиновников. Поэтому предложение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сохранить в Налоговом кодексе упрощенную систему налогообложения в сегодняшнем виде - это наша общая маленькая победа», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В то же время она считает, что в Налоговом кодексе остались одиозные нормы, которые являются преградой для развития экономики.

«К сожалению, неизменной осталась философия Налогового кодекса – то, что не воспринимается предпринимательской средой. Речь идет о взаимоотношениях плательщиков единого налога с юридическими лицами. Их оставляют работать в резервации, поскольку им запрещено вести операции с компаниями, которые работают на другой налоговой системе. Естественно, такая норма не позволит эффективно развиваться малому бизнесу. Также остается нерешенным вопрос дифференциации пенсионных платежей, поскольку ряд единоналожников сами являются пенсионерами и неразумно заставлять их платить взносы в Пенсионный фонд, и многое другое», - заявила народный депутат.

Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратила внимание на необходимости убрать из Налогового кодекса внеплановые проверки с расширенными полномочиями налоговой и доработать порядок уплаты социальных взносов, т.к. он не соответствует подходам, закрепленным в налоговом законодательстве.