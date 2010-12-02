Томенко: Янукович фактически извинился перед оппозицией и малым бизнесом

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что сегодняшние предложения Президента к Налоговому кодексу и их единогласная поддержка большинством Верховной Рады – это своеобразная форма извинения перед малым бизнесом и оппозицией за ошибочность идеологии этого документа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя ВР отметил, что необходимо определенное время, чтобы проанализировать все поправки Президента к НК, которые были проголосованы в целом (объем поправок к Налоговому кодексу составлял 25 страниц, а к ряду законов в связи с введением в действие НК – 9). В то же время, по словам Н.ТОМЕНКО, все поправки сводятся к изменению норм, наиболее критикуемых оппозицией, а затем и малым бизнесом.

По словам Н.ТОМЕНКО, «первый блок поправок, прежде всего, касался расширения полномочий Налоговой администрации, где речь идет о прямом нарушении Конституции в части презумпции невиновности, а второй – в первую очередь главы 1, «Упрощенная система налогообложения учета и отчетности субъектов малого предпринимательства», раздела 14 «Специальные налоговые режимы».

Вице-спикер отметил, что из более чем 4 тысяч поправок, предложенных ко второму чтению НК, львиная часть касалась именно этих двух блоков вопросов, на которых во втором чтении настаивала оппозиция, а сегодня предложил депутатам Президент.

«Хотя в сессионном зале команда Президента этого не озвучила, вполне очевидно, что такое поведение Президента является не только поддержкой, но и соответственно, и извинением перед малым бизнесом и оппозицией», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

В то же время, по его убеждению, «это является и формой унижения, прежде всего, ключевых представителей Партии регионов, которые, особенно во время голосования во втором чтении, подбирали эпитеты к идеальности, европейскости, демократичности Налогового кодекса, подготовленного совместно Президентом, правительством и малым бизнесом».

«Теперь, как выяснилось, Президент и правительство не несут за это ответственности, а несет ответственность большинство парламента», - отметил он.