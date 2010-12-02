Нардеп Тимошенко объяснил, почему БЮТ не голосовал за новый кодекс

Фракция «БЮТ-Батькивщина» не поддержала новую редакцию нового Налогового кодекса, поскольку не были полностью учтены «те задачи, которые сегодня поставил перед парламентом малый бизнес», - сказал на пресс-конференции лидер фракции Иван КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что малый бизнес поставил задачу «сохранить упрощенную систему налогов, ввести пятилетние каникулы для развития малого предпринимательства, снять сверхжестокое администрирование».

И.КИРИЛЕНКО отметил, что проблемы администрирования, проблема платежей в Пенсионный и социальный фонды на сегодняшний день не решена.

По его словам, «в большинстве «упрощенчеству» будет работать невозможно».

Лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» также подчеркнул, что фракция не поддержала новую редакцию Налогового кодекса, поскольку данный документ, как и многие другие, принимались с нарушением Регламента Верховной Рады Украины.

По его словам, сегодня «Верховная Рада работает по взмаху руки – либо по вертикали, либо по горизонтали, и не нужно думать, не нужно вникать, не нужно даже читать то, за что голосуется».

Он отметил, что сегодня в парламенте происходит «бездумное, безнадзорное голосование за все, что угодно». «Мы категорически против такой практики голосования, такой практики принятия законов», - добавил лидер фракции «БЮТ-Батькивщина».

Как сказал И.КИРИЛЕНКО, также фракция выступает против того, чтобы лишь только принятый кодекс «ставить в основу бюджета». По его словам, «миллионы субъектов хозяйствования нужно будет учить новым налогам, новым системам расчета и взыскания».

И.КИРИЛЕНКО прогнозирует «хаос в стране, хаос в финансовой системе».

Он добавил, что «сорванный бюджетный процесс – это сорванный бюджет в следующем году».

«Мы против такой идеологии, мы против такой философии в работе парламента», - подчеркнул И.КИРИЛЕНКО.