Королевская: ВР установила качественно новую систему рыночного надзора

Верховная Рада Украины сделала заключительный шаг к установлению адекватных и цивилизованных правил игры на рынке, установив качественно новую систему рыночного надзора.

Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя принятый сегодня Верховной Радой Закон «О рыночном надзоре и контроле продукции» (№ 6694), сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

Представляя законопроект, глава парламентского комитета заявила, что существующая в Украине система госконтроля - это атавизм, который может занять одно из первых мест в мире по иррациональности и неэффективности. «Вместо контроля, который обеспечивал бы прозрачную процедуру и мог бы выявлять нечестных производителей и некачественную продукцию, мы имеем репрессивную машину. От этого давно отказались во всем мире, но Украина является своеобразным заповедником устаревших законодательных норм», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы комитета, закон «О рыночном надзоре и контроле продукции» преследует две основные цели. «Первая цель – это обеспечить прозрачность рынка, внедрить нормы, которые помогут установить происхождение продукции, опасной или не соответствующей требованиям, а также устранить дублирование функций органов госнадзора и контроля над характеристиками продукции. Вторая цель – это адаптация украинского законодательства к нормам Европейского Союза и правилам ВТО в сфере технического регулирования, и внедрение в стране системы рыночного надзора в соответствии с европейскими условиями, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Без достижения первой цели мы не сможем развить цивилизованный внутренний рынок. Без достижения второй – мы не сможем развиваться адекватно требованиям внешнего мира».

Глава Комитета ВР отметила, что сегодня контроль над импортными товарами при их ввозе в Украину заключается лишь в проверке наличия сертификатов соответствия только на товары, подлежащие обязательной сертификации в Украине. Такой формальный подход не позволяет обеспечить недопущение на рынок Украины продукции, которая представляет серьезный риск. Кроме того, эта практика создает технический барьер в торговле, что в принципе противоречит требованиям ВТО.

«Поэтому в законе предусмотрено ввести в Украине европейскую систему контроля продукции при ее ввозе на таможенную территорию Украины, которая отвечает требованиям ВТО и органично сочетается с системой рыночного надзора. Также необходимо подчеркнуть, что внедрение системы рыночного надзора и европейской системы контроля продукции соответствует Плану действий "Украина - Европейский Союз", которым предусмотрено приведение регуляторной и административной практики Украины в сфере технического регулирования в соответствие с международной и существующей в ЕС», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. Верховная Рада 2 декабря 2010 года приняла во втором чтении и в целом Закон Украины «О рыночном надзоре и контроле продукции» (№6694), который внедряет европейские подходы в сфере надзора и контроля. В частности, в документе содержится принцип, согласно которому рыночному надзору подлежит продукция, которая введена в оборот и распространяется на рынке. То есть, проверки будут проходить у распространителей, а не производителей, и лишь в случае выявления опасной продукции на рынке.

Также закон устанавливает четкие алгоритмы действий органов рыночного контроля, требования к проверкам, методы решения спорных моментов, систему мониторинга за исполнением решений, эффективную защиту прав потребителей, принципиально новую систему контроля над импортной продукцией на основании принципа «молчаливого согласия», реформирование системы с целью устранения дублирования функций госорганов.