Тимошенко почти три часа - на допросе в Генпрокуратуре

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО почти три часа находится на допросе в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО прибыла в Генпрокуратуру после 15.00, но до сих пор не выходила из этого помещения.

«Дело в том, что у меня есть только повестка, у меня нет никаких объяснений, ничего. Я думаю, что мне это станет очевидно только после того, как я пообщаюсь со следователем", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО журналистам, отвечая на вопрос, в рамках какого дела ее пригласили на допрос.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в третий раз вызывает на допрос лидера партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО за время ее оппозиционной деятельности.

Впервые Ю.ТИМОШЕНКО получила повестку от Генеральной прокуратуры с вызовом на допрос 7 апреля 2010 года по факту распространения якобы неправдивой информации о ходе рассмотрения дела в Конституционном Суде о правилах формирования парламентской коалиции.

Во второй раз лидера партии «Батькивщина» вызывали на допрос в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры 12 мая 2010 года для вручения ей копий постановлений о возобновлении в отношении нее уголовного дела об организации покушения на дачу взяток судьям Верховного Суда Украины.