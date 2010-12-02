Фракция БЮТ выгнала предателей прямо в зале парламента

Только что фракция БЮТ исключила из своих рядов народных депутатов, которые проголосовали за новую редакцию Налогового кодекса.

Как сообщает корреспондент «Обкома», исключение состоялось по горячим следам голосования по НК. Депутаты фракции собрались в могучую кучку прямо на рабочих местах и единогласно проголосовали за исключение отщепенцев руками.

Таким образом из фракции БЮТ были только что исключены следующие товарищи: Николай Баграев, Тариэл Васадзе, Александр Буряк, Петр Гасюк, Степан Глусь, Евгений Сигал, Владимир Скубенко.