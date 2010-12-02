Янукович написал 25 страниц предложений к Налоговому клдексу

Верховная Рада Украины может сегодня на вечернем заседании рассмотреть предложения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА к Налоговому кодексу, если профильный комитет их оперативно обработает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

По его словам, в парламент поступили предложения Президента к Налоговому кодексу, и их объем составляет 25 страниц.

Кроме того, добавил вице-спикер, на 9 страницах поступили предложения к ряду законов в связи с введением в действие Налогового кодекса.

Как сказал Н.ТОМЕНКО, докладчиком по этому вопросу назначена первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

«Существует вероятность, что предложения будут рассмотрены во время вечернего пленарного заседания, если профильный комитет их оперативно обработает», - сказал он.