Предприниматели заявляют, что с Кабмином не договаривались

Предприниматели не подписывали с правительством Меморандум о согласовании совместных действий по внесению изменений в Налоговый кодекс.

Об этом сообщил координатор акции протеста против Налогового кодекса Владимир Дорош в эфире телеканала ТВi.

"Насколько мне известно, ни одно уполномоченное лицо от координационного совета предпринимателей никакого меморандума с правительством сегодня не подписывало", - приводит его слова Украинская правда.

По словам координатора, после посещения президентом Виктором Януковичем Майдана и встречи с премьером Азаровым 27 ноября переговорный процесс не проходил вообще.

"С тех пор мы больше никаких встреч не проводили", - сказал Дорош.

Вечером в среду пресс-служба Кабмина сообщила, что правительственная рабочая группа и представители малого бизнеса подписали Меморандум о согласовании совместных действий по внесению изменений в Налоговый кодекс.