Кабмин сообщает, что договорился с предпринимателями

Правительственная рабочая группа и представители малого бизнеса, работающие по упрощенной системе налогообложения, подписали Меморандум по согласованию совместных действий по Налоговому кодексу.

Как сообщает Правительственный портал, подписание состоялось по итогам переговоров, очередной раунд которых состоялся сегодня.

Согласно Меморандуму, стороны пришли к согласию в том, что необходимо создать стабильные и неизменные условия для работы предпринимателей Украины, что должно быть соответствующим образом отражено в тексте Налогового кодекса.

По данным Кабмина, правительство и предприниматели согласились создать Координационный совет малого и среднего бизнеса при Кабинете министров Украины и включить представителей малого и среднего бизнеса в состав общественных советов и коллегий при органах исполнительной власти.

В то же время, согласно тексту документа, в 1-й, 2-й, 13-й и 14-й разделы Налогового кодекса будут внесены согласованные сторонами изменения.

"Стороны также договорились не применять штрафные санкции по пенсионным взносам, начисленным на 01.12.2010 года для предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, и до 01.01.2011 года доработать законодательство по вопросам единого социального взноса", - говорится в сообщении.

"Кроме того, Меморандумом предусмотрено ввести мораторий на преследование участников акций протеста. Также предусмотрено, что руководители ведомств, которые сделали ошибки при подготовке Налогового кодекса, будут привлечены к ответственности", - сообщает Правительственный портал.