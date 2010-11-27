Наливайченко: мы должны отбросить комплекс неполноценности

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркивает, что международное содружество уже признало Голодомор геноцидом, это произошло благодаря решению украинского суда, а через механизм международного права это автоматически признали 143 страны мира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом он сказал в эфире программы «Время» на «5 канале».

«Мы должны отбросить комплекс неполноценности, - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО. - После того, как украинский суд завершил расследование, учел все материалы независимых экспертиз, все свидетельства людей, которые пережили Голодомор, и вынес приговор, Украина не нуждается в дополнительном признании».

«Сторонами Универсальной конвенции ООН 1948 года относительно предотвращения и наказания за преступления геноцида являются 143 страны, и все эти страны, согласно международному праву, через механизм конвенции это преступление уже признали», - объяснил В.НАЛИВАЙЧЕНКО и напомнил, что Украина является стороной этой конвенции с 1949 года.

«Теперь правительство Украины обязано перевести на языки Совета безопасности ООН и передать все документы относительно решения суда в секретариат этой конвенции. Этим будут сняты любые политические спекуляции в любой стране», - добавил председатель политсовета «Нашей Украины».

«До решения украинского суда было важно обращаться к другим государствам за политической, гуманитарной поддержкой, цивилизационным признанием преступления геноцида в Украине, но после решения суда и применения на нашей территории универсальной ООНовской конвенции о преступлениях геноцида и наказания за них, 143 государства являются признавшими преступление геноцида в нашем государстве, в том числе и Российская Федерация», - добавил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как известно, сегодня в Украине состоится ряд мероприятий почтения памяти жертв Голодомора 1932 - 1933 годов.

Ежегодно, согласно указу бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО, в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов и политических репрессий.

На сайте нынешнего Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА нет никаких распоряжений относительно проведения в 2010 году мероприятий ко дню памяти жертв Голодоморов.