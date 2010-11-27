Янукович пьет чай в палаточном городке

10:59, 27 ноября 2010
Политика
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Встреча длится уже более получаса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пьет чай с участниками акции протеста в палатке на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча главы государства с предпринимателями – участниками акции протеста против вступления в действие Налогового кодекса длится уже более получаса.

Предприниматели пригласили В.ЯНУКОВИЧА выпить чаю в одну из палаток, где оборудована кухня, чтобы продолжить разговор.

Продолжается обмен мнениями относительно Налогового кодекса, а также относительно механизма повышения эффективности сотрудничества руководства государства и предпринимателей с целью поиска общего решения.

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