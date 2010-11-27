Тимошенко: наш долг - защитить светлую память жертв Голодомора

Сегодня, в этот скорбный день, мы вспоминаем миллионы наших земляков, которые были обречены на голодную смерть только за то, что они были украинцами, - говорится в видеообращении лидера ВО "Батьківщина" Юлии ТИМОШЕНКО ко Дню памяти жертв голодоморов.

"Голодомор 1932-33 годов - страшное преступление сталинского режима против нашего народа, одна из крупнейших трагедий ХХ века. Пытаясь сломить извечное стремление Украины к свободе, советское руководство выбрало самый ужасный способ наказания - казнь искусственным голодом. Как чума, прокатились по всей Украине специальные бригады по конфискации продовольствия - "красные обозы", оставляя за собой страдания, отчаяние и смерть", - говорится в обращении.

"Экспертизой установлено, что вследствие Голодомора Украина потеряла почти 4 млн. умершими и более 6 млн. нерожденными. Безжалостная рука голода коснулась практически каждого села, каждой семьи. Слишком высокую цену заплатил наш народ за стремление быть хозяином на собственной земле. Еще и сегодня воспоминание о страшном голоде в Украине - это незажившая рана, неисчерпанная боль, не прощенное преступление.

Мы глубоко благодарны тем десяткам стран мира, которые официально признали Голодомор в Украине геноцидом и осудили его", - подчеркнула лидер ВО "Батькивщина".

Ю.ТИМОШЕНКО сожалеет, что нынешнее руководство государства отрицает факт геноцида украинского народа: "Жаль, что нынешнее руководство государства отрицает факт геноцида, совершая надругательство над памятью миллионов жертв Голодомора. Это не обыденное нарушение законодательства страны, это нарушение общечеловеческих норм морали.

Но генетическая память народа сильнее аморальности политиков. Ни предыдущие десятилетия цензуры и замалчивания, ни антиукраинская пропаганда нынешней власти не помешают нации сохранить память об этой трагедии, понимать истинные ее причины и сделать правильные исторические выводы.

Наш долг - защитить светлую память всех наших братьев и сестер, которых тоталитарный режим обрек на голодную смерть", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО также призвала граждан Украины сегодня вечером зажечь траурную свечу в окне своего дома как символ памяти и скорби. "Просим Господа в своем царстве заботиться о душах миллионов невинно убиенных украинцев. Пусть память о них сплотит нас, придаст любви к ближнему и к родной стране", - говорится в обращении.