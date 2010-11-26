Слово Президента Украины к народу в День Памяти жертв Голодомора

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал украинцев почтить память невинно убиенных жертв Голодомора.

Об этом говорится в Слове Президента Украины к народу в День Памяти жертв Голодомора, текст которого обнародован на официальном сайте главы государства.

“Даже сегодня трагедию 1932-1933 годов трудно осмыслить. Это был настоящий Армагеддон, когда люди от голода теряли человеческое. Поэтому, это национальное несчастье, которое поглотило миллионы невинных, не подлежит забвению”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент отметил, что в Украине “во времена независимости немало сделано и делается для увековечения памяти убиенных Голодомором. Устанавливаются поминальные знаки, памятники и даже целые мемориалы”.

“Больше всего трогают сердце памятники, возведенные по народному обычаю - на средства, собранные общиной. Это давняя украинская традиция. К слову, первый такой поминальный Крест, еще задолго до правительственных решений, был освящен 12 августа 1990 года по полному православному ритуалу, в присутствии десятков тысяч мирян, гостей из всей Украины и из-за границы, под Лубнами, возле Мгарского монастыря”, - отметил глава государства.

“Там же, - сказал он, - по казацкому обычаю был насыпан курган скорби и возведен Большой вечевой колокол над трассой Киев-Харьков под Лубнами, возле Мгарского монастыря при многотысячном многолюдье. С тех пор ежегодно проходят там панихиды”.

Затем, по словам В.ЯНУКОВИЧА, “государство взяло на себя это дело”.

“Однако, когда эти скорбные мероприятия были поставлены на конвейер, когда некоторые, с позволения сказать, «ученые» на многочисленных собраниях и "круглых столах" легко перебрасываются миллионами погибших от голода - от 3 млн. - до 5 млн. - до 7 млн., а то и больше - то это уже кощунство. Ведь смерть даже одного человека - это невосполнимая утрата не только для родных, но и для Космоса. Так можно ли сбрасывать на счетах миллионы, как что-то такое, не существенное. Это - непростительный грех”, - отметил Президент.

По его убеждению, нужно в этом вопросе, наконец, пойти по принципу - «на сегодняшний день доказано на основе документов и воспоминаний очевидцев столько-то. Поиски ведутся дальше, в соответствии с которыми и будет уточняться эта тяжелая цифра».

“В эти скорбные дни не хотелось бы прибегать к критическому анализу, однако мы обязаны говорить правду и только правду, чтобы скороспелыми изложениями не девальвировать сакральность общечеловеческого горя”, - также подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

“Еще раз все вместе склоним головы перед Памятью невинно убиенных жертв Голодомора и пообещаем, что сделаем все, чтобы подобный ужас никогда не нависал черным крылом над Украиной!”, - призвал Президент.